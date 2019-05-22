Подросток крал деньги с банковских карт в Кемерове

22 Май 13:44 2019-05-22T15:41:22+03:00

Их он потратил на видеоигры

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В Кемерове 15-летний подросток крал деньги с банковских карт. Их он потратил на видеоигры.

Как рассказали в Следственном комитете, друзья юного злоумышленника рассказали ему, что нашли кошелек с банковскими картами. Подросток попросил передать находку ему. С помощью мобильного телефона он узнал, что на картах есть средства. Тогда юный кемеровчанин перевел около 1700 рублей в виртуальную валюту и потратил ее на приобретение инвентаря для видеоигр.

Хозяйка кошелька обнаружила активность на своих картах и обратилась в полицию. Подростка нашли и задержали. Также было возбуждено уголовное дело.

Свою вину он признал, а деньги вернул владелице из своих средств, заработанных за лето.

- В рамках расследования уголовного дела в органы системы профилактики направлены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело в отношении тинейджера направлено на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU