В аэропорту Новокузнецка эвакуировали пассажиров из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Новокузнецка 21 мая эвакуировали пассажиров и персонал из-за сообщения о заложенной бомбе. Правда, тревога оказалась ложной.
По сообщению сотрудников воздушной гавани, людей вывели из здания в шестом часу вечера, но уже через час аэропорт заработал в штатном режиме. Также отмечается, что на отправку рейсов эвакуация не повлияла, все они вылетели по расписанию.
Напомним, что вечером во вторник, 21 мая, неизвестные сообщили о том, что заминированы железнодорожный и автовокзалы, офисы и торговые центры города. Всего - более десяти объектов в разных районах. Всех посетителей и работников этих объектов срочно вывели из зданий. Когда сотрудники спецслужб убедились в отсутствии опасности, торговые центры и прочие социально значимые точки продолжили работу в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU