2019-05-23T10:43:19+03:00
Происшествия

В аэропорту Новокузнецка эвакуировали пассажиров из-за сообщения о бомбе

Тревога оказалась ложной
Ирина АВТУШКО
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В аэропорту Новокузнецка 21 мая эвакуировали пассажиров и персонал из-за сообщения о заложенной бомбе. Правда, тревога оказалась ложной.

По сообщению сотрудников воздушной гавани, людей вывели из здания в шестом часу вечера, но уже через час аэропорт заработал в штатном режиме. Также отмечается, что на отправку рейсов эвакуация не повлияла, все они вылетели по расписанию.

Напомним, что вечером во вторник, 21 мая, неизвестные сообщили о том, что заминированы железнодорожный и автовокзалы, офисы и торговые центры города. Всего - более десяти объектов в разных районах. Всех посетителей и работников этих объектов срочно вывели из зданий. Когда сотрудники спецслужб убедились в отсутствии опасности, торговые центры и прочие социально значимые точки продолжили работу в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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