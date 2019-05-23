2019-05-23T06:14:24+03:00
Происшествия

Агрессивный пассажир задержал междугородний автобус в Кузбассе

Автобус отправился в путь с опозданием
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Агрессивный пассажир задержал междугородний автобус в КузбассеАгрессивный пассажир задержал междугородний автобус в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

Рейс междугороднего автобуса, следующего из Ленинска-Кузнекцого, пришлось задержать из-за нетрезвого пассажира. Чтобы утихомирить буяна, пришлось вызывать бойцов Росгвардии.

Сигнал о том, что срочно требуется помощь, поступил с автовокзала Ленинска-Кузнецкого. Здесь один из пассажиров пытался сорвать рейс междугороднего автобуса. На вокзал тут же отправилась ближайшая группа задержания. Как оказалось, причиной паники стало неадекватное поведение одного из пассажиров автобуса.

Нетрезвый пассажир пытался сесть в междугородний автобус. У него были признаки сильного алкогольного опьянения, и кондуктор попыталась снять мужчину с рейса. Тот не только не покинул салон автобуса, но и устроил сначала скандал, а потом и вовсе потасовку с водителем. Когда же мужчина все-таки покинул салон автобуса, он перегородил ему на улице проезд и стал провоцировать водителя на драку.

Бойцы Росгвардии задержали нетрезвого дебошира и передали его сотрудникам полиции. Оказалось, что он уже имеет судимости. Автобус же с опозданием отправился в пункт назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанин похитил собственного ребенка, чтобы заняться его воспитанием
Как ловили 11-летнего мальчика из окна горящей «Зимней вишни»
Экс-чиновник крышевал наркоторговку в Кузбассе
Банк ВТБ сделал подарок кемеровской областной больнице
17-летняя девушка умерла в скорой после ДТП в Кузбассе
В кемеровском магазине продавали 300 ненастоящих игрушек
Антону Силуанову показали, как выплавляются кузбасские рельсы
Пьяный водитель на «шестерке» врезался в ограждение в Кемерове
В Новокузнецк приехал министр финансов Антон Силуанов
В Кузбассе снова почувствовали подземные толчки
Спасатели штурмовали квартиру 84-летней кемеровчанки
С начала года РСХБ выделил на садоводство и виноградарство больше 900 миллионов рублей
Крупный торговый центр эвакуировали в Новокузнецке
Сотрудники Россельхозбанка посадили благотворительный картофель
Деревья в Кемерове вырубают без разрешения
Рецидивист изнасиловал и ограбил молодую кемеровчанку в лифте дома
9-летний ребенок потерял сознание от удушения на горке в Кузбассе
Кузбасский хоккеист помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Кузбасские саперы обезвредили найденную в водоеме гранату
Без спецсредств: очевидец рассказал, как действовали пожарные в «Зимней вишне»