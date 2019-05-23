Агрессивный пассажир задержал междугородний автобус в Кузбассе

23 Май 03:30 2019-05-23T06:14:24+03:00

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Рейс междугороднего автобуса, следующего из Ленинска-Кузнекцого, пришлось задержать из-за нетрезвого пассажира. Чтобы утихомирить буяна, пришлось вызывать бойцов Росгвардии.

Сигнал о том, что срочно требуется помощь, поступил с автовокзала Ленинска-Кузнецкого. Здесь один из пассажиров пытался сорвать рейс междугороднего автобуса. На вокзал тут же отправилась ближайшая группа задержания. Как оказалось, причиной паники стало неадекватное поведение одного из пассажиров автобуса.

Нетрезвый пассажир пытался сесть в междугородний автобус. У него были признаки сильного алкогольного опьянения, и кондуктор попыталась снять мужчину с рейса. Тот не только не покинул салон автобуса, но и устроил сначала скандал, а потом и вовсе потасовку с водителем. Когда же мужчина все-таки покинул салон автобуса, он перегородил ему на улице проезд и стал провоцировать водителя на драку.

Бойцы Росгвардии задержали нетрезвого дебошира и передали его сотрудникам полиции. Оказалось, что он уже имеет судимости. Автобус же с опозданием отправился в пункт назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU