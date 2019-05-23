Для 38 тысяч кузбасских выпускников сегодня прозвенит последний звонок

23 Май 04:36 2019-05-23T06:17:00+03:00

В этот день порядок будут охранять две тысячи сотрудников полиции

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23 мая для выпускников более 600 школ прозвенит последний звонок. Более 38 тысяч выпускников 9-х и 11-х классов прощаются со школой.

Как сообщает областной департамент образования и науки, в этом году 10 586 юных кузбассовцев оканчивают 11-е классы, еще 27 682 учащихся - 9-е. Во всех кузбасских школах сегодня для них прозвенит последний звонок. Для того чтобы праздник был радостным и безопасным, в каждой школе будут дежурить сотрудники скорой помощи, пожарные и врачи, работники самих образовательных учреждений и родители. К слову, сотрудники правоохранительных органов уже обследовали все здания и территории школ, чтобы избежать любых эксцессов.

Напомним, 23 мая на территории Кемеровской области запрещена продажа алкогольных напитков. В самих же школах будут строго следить за тем, чтобы никто не нарушал этот закон, а также закон, запрещающий курение на территории школы.

ИСТОЧНИК KP.RU