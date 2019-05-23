23 Май 06:49 2019-05-23T08:13:58+03:00

Он обиделся на запрет курить в помещении

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В Кузбассе пьяный мужчина разгромил продуктовый магазин. Он обиделся на запрет продавца курить в помещении.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. В одну из городских торговых точек вошел мужчина в сильном опьянении и попытался закурить. Продавец сделала ему замечание, что привело к конфликту. Тогда дебошир стал с криками бегать по залу и сметать товар с полок. После этого мужчина направился к кассе, где разбил рукой стекло холодильника-витрины.

- Продавец нажала кнопку тревожной сигнализации и пригрозила злоумышленнику приездом стражей правопорядка, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - После чего посетитель скрылся в неизвестном направлении.

Прибывший экипаж Росгвардии выяснил приметы злоумышленника и вскоре задержал его около частного дома на соседней улице. Им оказался местный житель, который ранее был неоднократно судим за причинение вреда здоровью. Буйного мужчину передали полицейским для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU