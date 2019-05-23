23 Май 07:10 2019-05-23T08:16:13+03:00

Житель Кузбасса нашел мешок с оружием в кустах . ФОТО: Управление Росгвардии по Кемеровской области.

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Житель Кузбасса нашел в кустах мешок с оружием. Опасную находку он передал стражам порядка.

В Белове местный 24-летний житель обнаружил в зарослях недалеко от проезжей части подозрительный мешок. Открыв его, мужчина увидел одноствольное охотничье ружье и газовый пистолет ИЖ-79-8. Арсенал он передал экипажу Росгвардии, патрулировавшему в тот момент улицу Суворова.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой может быть принято решение о выплате кузбассовцу вознаграждения в размере девяти тысяч рублей, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной профилактической операции «Оружие».

ИСТОЧНИК KP.RU