Житель Кузбасса нашел мешок с оружием в кустах
Житель Кузбасса нашел в кустах мешок с оружием. Опасную находку он передал стражам порядка.
В Белове местный 24-летний житель обнаружил в зарослях недалеко от проезжей части подозрительный мешок. Открыв его, мужчина увидел одноствольное охотничье ружье и газовый пистолет ИЖ-79-8. Арсенал он передал экипажу Росгвардии, патрулировавшему в тот момент улицу Суворова.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой может быть принято решение о выплате кузбассовцу вознаграждения в размере девяти тысяч рублей, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.
Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной профилактической операции «Оружие».
ИСТОЧНИК KP.RU