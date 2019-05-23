Синоптики рассказали о первых заморозках в Кузбассе

23 Май 07:57 2019-05-23T15:48:23+03:00

Они были в ночь со вторника на среду и скоро могут повториться

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Кузбасские синоптики рассказали о первых заморозках в области. Они наблюдались в ночь со вторника на среду и в ближайшие дни могут повториться.

- В мае и даже в начале лета у нас часто наблюдаются заморозки, когда после устойчивого тепла при понижении температуры воздуха понижается и температура почвенного покрова, - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометеоцентра Наталья Полуэктова. - В ночь с 21 на 22 мая у нас фиксировались заморозки по области от полутора до трех градусов со знаком минус.

Самые низкие отметки зафиксированы в Крапивино - там было -2 градуса и в Ленинск-Кузнецком районе, где отметка снизилась до 3,5 градуса.

Осадки, которые выпали по области в среду, оказались сдерживающим фактором для дальнейших заморозков. Однако уже в ночь на пятницу они могут повториться. По прогнозам синоптиков, кузбассовцев в выходные ждет повышение температуры, а в начале следующей недели - очередное понижение, поэтому заморозки возможны и в ночь с понедельника на вторник.

- Со среды мы ожидаем повышение температур и установление хорошей летней погоды, - отметила Наталья Полуэктова.

ИСТОЧНИК KP.RU