23 Май 09:11 2019-05-23T10:41:00+03:00

Сгоревший в Кемерове автосалон был застрахован от пожара и падения пилотируемых объектов. Фото: Лия Гараева

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Имущество автосалона, который сгорел в Кемерове в понедельник, 20 мая, было застраховано на случай разных происшествий. Однако пока говорить о сумме причиненного ущерба рано: страховщики проводят оценку.

В компании «Ингосстрах» рассказали, от чего было застраховано имущество салона. В число прочего включены пожары и удары молнией, стихийные бедствия и злоумышленные действия третьих лиц, наезд транспортных средств и падение пилотируемых объектов. В результате пожара, произошедшего 20 мая, серьезно пострадало имущество автосалона: внешняя и внутренняя отделкf, остекление, инженерные коммуникации и другое. При этом автомобили, также представляющие ценность, были оперативно эвакуированы и пострадали незначительно.

Сейчас страховщики плотно работают с владельцами автосалона, оценивая размер ущерба.

Напомним, пожар в автоцентре начался в девятом часу в понедельник, 20 мая. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 20.49. Люди, находившиеся в здании, к тому времени успели покинуть его. Также удалось вывезти автомобили. В 20.53 на место ЧП прибыли первые подразделения пожарных. Сначала в тушении пожара принимали участие 11 пожарных расчетов, потом их количество увеличилось до 14.

По последним данным, тушением пожара занимались 90 человек и 29 единиц техники. Все осложнялось тем, что неподалеку находится автозаправочная станция, также огонь мог перейти на соседние здания. Однако благодаря слаженной работе пожарных этого удалось избежать. В общей сложности площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU