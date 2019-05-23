23 Май 09:44 2019-05-23T10:46:51+03:00

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В Кузбассе школьник ударил девочку в лицо кулаком. За поступок несовершеннолетнего будут отвечать родители.

Инцидент произошел в Яшкинском районе. Несовершеннолетний мальчик ударил девочку кулаком в лицо и сломал нос. Позже врачи диагностировали у девочки закрытый перелом. Судмедэксперты оценили повреждения как причинение легкого вреда здоровью. Сначала в возбуждении уголовного дела было отказано, так как мальчик не достиг возраста привлечения к ответственности.

- Однако закон предусматривает и гражданскую ответственность законных представителей за причинение вреда их детьми, - отметила пресс-служба областной прокуратуры.

За поступок юного хулигана пришлось отвечать родителям. По обращению прокурора района суд обязал их выплатить девочке 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. Пока решение суда не вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU