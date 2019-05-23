От +4 до +34: июнь в Кузбассе будет переменчивым
Кузбасские синоптики рассказали о погоде в июне. Первый летний месяц будет переменчивым.
По предварительным прогнозам, среднемесячная температура ожидается в пределах +17... +20 градусов, что на полтора градуса выше нормы. Ночью температура будет держаться в пределах +10… +15, во вторую неделю возможно повышение до +20 градусов.
Дневные отметки будут находиться в пределах +24… +29 градусов, а местами по югу области даже возможно повышение температуры до +34.
- В середине месяца нас ждет небольшое понижение температуры, - говорит пресс-секретарь Кемеровского гидрометеоцентра Наталья Полуэктова. - Ночи могут быть прохладными - от +4 до +9 градусов, дневные отметки будут находиться в пределах +15… +20. Таким образом, начало и конец месяца у нас будут жаркими, а в середине июня прохладно.
Что касается осадков, то они ожидаются ниже нормы, в пределах нормы синоптики прогнозируют их только в северных районах области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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