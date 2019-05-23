2019-05-23T10:57:45+03:00
Общество

От +4 до +34: июнь в Кузбассе будет переменчивым

Синоптики дали прогноз погоды на месяц
Ирина АВТУШКО
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От +4 до +34: июнь в Кузбассе будет переменчивымОт +4 до +34: июнь в Кузбассе будет переменчивымФото: Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасские синоптики рассказали о погоде в июне. Первый летний месяц будет переменчивым.

По предварительным прогнозам, среднемесячная температура ожидается в пределах +17... +20 градусов, что на полтора градуса выше нормы. Ночью температура будет держаться в пределах +10… +15, во вторую неделю возможно повышение до +20 градусов.

Дневные отметки будут находиться в пределах +24… +29 градусов, а местами по югу области даже возможно повышение температуры до +34.

- В середине месяца нас ждет небольшое понижение температуры, - говорит пресс-секретарь Кемеровского гидрометеоцентра Наталья Полуэктова. - Ночи могут быть прохладными - от +4 до +9 градусов, дневные отметки будут находиться в пределах +15… +20. Таким образом, начало и конец месяца у нас будут жаркими, а в середине июня прохладно.

Что касается осадков, то они ожидаются ниже нормы, в пределах нормы синоптики прогнозируют их только в северных районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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