2019-05-23T13:22:09+03:00
Происшествия

Многодетная мать и ее отец погибли при пожаре в Кузбассе

Трое маленьких детей сейчас находятся в больнице [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Мать троих детей и ее отец погибли при пожаре в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Березовский"Мать троих детей и ее отец погибли при пожаре в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "Подслушано Березовский"
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Утром 23 мая в Березовском случилась трагедия. Здесь при пожаре погибли 61-летний мужчина и его 29-летняя дочь. Трое детей погибшей сейчас находятся в больнице.

Мать троих детей и ее отец погибли при пожаре в Кузбассе.Видео: vk.com, "Подслушано Березовский"

Пожар в одном из частных домов в Березовском произошел в десятом часу утра. Примерно в 9.30 сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера: соседи заметили, что горит дом, и вызвали сотрудников МЧС. Соседи знали, что в доме находятся маленькие дети. Взрослые разбили окно и смогли вынести ребятишек оттуда. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, а позже, обследуя дом, обнаружили в нем тело 61-летнего мужчины и его 29-летней дочери. По предварительным данным, очаг пожара находился на веранде.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, в составе которой следователь-криминалист следственного управления, сотрудники МЧС, полиции. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин пожара, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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