23 Май 15:05 2019-05-23T16:36:12+03:00

В Кузбассе школьники раскрыли преступление вместе с криминалистами. ФОТО: СУ СК РФ по Кемеровской области.

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В Кузбассе школьники раскрыли преступление вместе с криминалистами. Такой необычный урок подготовили для ребят следователи.

В областном Следкоме прошел день открытых дверей для учеников кемеровской школы №78 и студентов юридического факультета КемГУ. В качестве формы общения выбрали не рассказ о профессии, а решили на практике показать, каково работать следователем.

Сначала слушателям рассказали о том, какими качествами должен обладать профессиональный следователь, а затем сообщили о произошедшем преступлении - недалеко от здания обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями, а подозреваемый, скорее всего, спрятался неподалеку. Такой была легенда учебного занятия.

Далее школьники и студенты совместно со следователями искали следы преступника, работали с криминалистической техникой, узнали, как может помочь в поиске людей квадрокоптер. Также ребята смогли сами обнаружить камеры на ближайших домах, а с помощью нелинейного локатора и нож - орудие преступления. Ну а после был пойман и сам «преступник».

После занятия всех участников ждала каша из полевой кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU