2019-05-23T16:39:18+03:00
Общество

Кузбассовец случайно отпилил себе палец бензопилой

Медикам удалось пришить его обратно
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовец случайно отпилил себе палец бензопилой. ФОТО: департамент здравоохранения Кемеровской области.Кузбассовец случайно отпилил себе палец бензопилой. ФОТО: департамент здравоохранения Кемеровской области.
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Кузбассовец случайно отпилил себе палец бензопилой. Медикам удалось пришить его обратно.

В кемеровскую областную клиническую больницу имени Подгорбунского поступил 58-летний мужчина, у которого безымянный палец левой руки буквально висел на клочке кожи. Оказалось, что он не соблюдал технику безопасности при работе с циркулярной пилой.

- Шансы спасти палец были минимальны, но мы решили рискнуть, - рассказывает врач травматолог-ортопед Алексей Басов. - Выполнена фиксация костных отломков, далее с помощью микрохирургической техники восстановлены сосуды и нервы.

Как рассказали в пресс-службе департамента по охране здоровья населения Кемеровской области, сложнейшая операция по сохранению пальца длилась три часа. Сейчас кисть пациента функционирует, сам мужчина чувствует себя хорошо.

После реабилитации и восстановительного лечения он сможет вернуться к привычному образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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