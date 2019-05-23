Владимир Путин встретился с Аманом Тулеевым в Кремле

23 Май 18:07 2019-05-23T18:10:12+03:00

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Президент России Владимир Путин встретился с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Встреча прошла в Кремле.

В четверг, 23 мая, Владимир Путин провел встречу с вышедшими в отставку руководителями регионов России. В числе приглашенных были, в частности, бывшие губернаторы Челябинской области Борис Дубровский, Республики Алтай Александр Бердников, Мурманской области Марина Ковтун, Кемеровской области Аман Тулеев.

Президент отметил, что в последнее время сложилась практика, когда он встречается с бывшими главами регионов.

- Конечно, хотел бы вас поблагодарить за ту работу, которую вы проделали в регионах, где вы работали в течение многих лет, выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку, для того чтобы они могли мягко, естественным образом входить в работу, завоевать доверие граждан, проживающих на территории, где вы работали в качестве руководителей, - сказал Путин.

Напомним, Аман Тулеев покинул пост губернатора Кузбасса вскоре после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня»: пожар 25 марта 2018 года унес жизни 60 человек. Тулеев подал в отставку 1 апреля. В этот же день на его место был назначен Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU