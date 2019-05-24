2019-05-24T05:29:56+03:00
Происшествия

Кузбасские саперы обезвредили найденную в водоеме гранату

Боеприпас мог в любой момент взорваться
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские саперы обезвредили найденную в водоеме гранату. Боеприпас мог в любой момент взорваться.

В Новокузнецке местный житель в водоеме в районе улицы Новороссийской обнаружил с помощью поискового магнита подозрительный предмет. Внешне он был похож на гранату. О находке мужчина сообщил в полицию. На место сразу прибыла инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии.

- При осмотре предмета саперы Росгвардии установили, что находкой является боевая граната Ф-1, - сообщили в Управлении Росгвардии Кемеровской области. - Боеприпас был сильно поврежден коррозией и представлял угрозу взрыва. Бойцы вывезли находку на безопасный участок, где ее уничтожили с помощью накладного заряда.

Новокузнечанина стражи порядка поблагодарили за бдительность, но рекомендовали больше не брать в руки подобные предметы. Неосторожное обращение с гранатами и боеприпасами может привести к взрыву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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