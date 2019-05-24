2019-05-24T05:36:26+03:00
Спорт

Кузбасский хоккеист помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Он забил свою вторую шайбу на турнире
Ирина АВТУШКО
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Кузбасский хоккеист помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею. ФОТО: REUTERSКузбасский хоккеист помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею. ФОТО: REUTERS
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Кузбасский хоккеист Кирилл Капризов помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Он забил свою вторую шайбу на турнире.

Первенство мира, которое проходит в Словакии, близится к завершению. 23 мая были сыграны четвертьфиналы. В одном из них сошлись сборные России и США.

Счет в матче открыл Никита Гусев уже на второй минуте, а под занавес первого периода Никита Сергачев упрочил преимущество россиян - 2:0. Во втором периоде Брэди Шей сократил отставание, и счет стал 2:1 в пользу нашей национальной сборной.

Отрыв в начале третьего периода увеличил уроженец Кузбасса и чемпион зимних Олимпийских игр-2018 Кирилл Капризов, сделав счет 3:1. Далее по ходу матча американцы благодаря Ноа Хенифину сократили преимущество россиян, однако ответный гол Михаила Гончаренко позволил нашей команде чувствовать себя на площадке более свободно. Окончательный счет в поединке установил Алекс Дебринкэт, сократив отставание США - 4:3. Несмотря на замену вратаря шестым полевым игроком, американцы не смогли отыграться. Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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