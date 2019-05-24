9-летний ребенок потерял сознание от удушения на горке в Кузбассе

СЕГОДНЯ 04:40 2019-05-24T07:23:30+03:00

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В Белове 9-летний мальчик решил немного покататься с горки. Безобидная забава закончилась реанимацией. Мальчик едва не задохнулся, и теперь врачи борются за его жизнь.

Около полудня в четверг, 23 мая, 9-летний житель Белова один отправился кататься с горки, которая находилась во дворе многоэтажного дома. Над спуском с горки была привязана веревка. Видимо, ребенок не заметил эту веревку и зацепился за нее. Проходившие мимо подростки обратили внимание на ребенка, чья голова была в веревке, и освободили его. Мальчик к тому времени уже находился в бессознательном состоянии, и подростки отнесли его в школу, которая находилась рядом. Там медработник вызвала скорую помощь, и ребенка доставили в больницу.

Сейчас врачи борются за жизнь мальчика, а сотрудники регионального Следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествие в городе Белово прокомментировал заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов. Он отметил, что в связи с ЧП главам территорий поручено провести тотальный аудит всех мест для игр и отдыха детей.

- Специальные комиссии дадут оценку рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования, обнаружения очевидных опасных дефектов, вызванных актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями, соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности, - рассказал Валерий Догадов.

Все площадки, где будут обнаружены дефекты, отремонтируют. Если это невозможно – демонтируют оборудование. Также на площадках установят информационные таблички с правилами и возрастными требованиями, номерами телефонов экстренных служб и прочемй информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU