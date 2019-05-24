Рецидивист изнасиловал и ограбил молодую кемеровчанку в лифте дома

СЕГОДНЯ 05:49 2019-05-24T08:51:19+03:00

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В Кемерове рецидивист изнасиловал и ограбил молодую девушку, за которой зашел в лифт дома. Спастись от насильника девушке удалось благодаря родственникам.

Инцидент произошел вечером, когда кемеровчанка возвращалась домой. Девушка вошла в лифт, следом за ней - мужчина. Неожиданно он обхватил девушку со спины, зажав рот и нос. Мужчина потребовал, чтобы его жертва отдала все деньги, которые у нее с собой были, - 16 тысяч рублей.

- Затем мужчина совершил в отношении потерпевшей насильственное преступление сексуального характера. После чего, выяснив у потерпевшей, что у нее дома никого нет, пошел с ней до двери квартиры, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Как оказалось, девушка специально сказала, что живет одна. Как только дверь квартиры открылась, она позвала на помощь. Родственникам удалось догнать насильника. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Примечательно, что в ходе расследования он не признавал свою вину, однако после признал в полном объеме. Психиатрическая экспертиза признала мужчину здоровым - без психических расстройств. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU