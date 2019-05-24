2019-05-24T07:03:06+03:00
Общество

Сотрудники Россельхозбанка посадили благотворительный картофель

Всего силами сотрудников кемеровского филиала было засажено 35 соток земли
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Сотрудники кемеровского филиала банка засадили 35 соток картошки для дома престарелых и детского дома Фото: РСХБСотрудники кемеровского филиала банка засадили 35 соток картошки для дома престарелых и детского дома Фото: РСХБ
Изменить размер текста:

Сотрудники Россельхозбанка приняли участие в акции «Благотворительный картофель». Акция была организована для оказания помощи Кемеровскому дому престарелых и детскому дому «Надежда» в селе Верх-Тайменка.

Организованный выезд состоялся в субботу на поле в Промышленновском районе. Земельный участок и семенной картофель предоставил клиент банка - компания «Бекон». Руководитель организации Александр Столяров сам встретил сотрудников банка, показал участок и рассказал, как правильно производить посадку. Земля на участке была вспахана, и подготовлены борозды для заделки картофеля, участникам акции необходимо было закидать картофель и заборонить борозды граблями.

- Несмотря на сильный ветер, работа кипела. Всего силами 17 сотрудников филиала было засажено 35 соток земли. После окончания посадочных работ всех участников мероприятия ждала горячая шурпа, которую приготовили здесь же, - отметил директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанин похитил собственного ребенка, чтобы заняться его воспитанием
Как ловили 11-летнего мальчика из окна горящей «Зимней вишни»
Экс-чиновник крышевал наркоторговку в Кузбассе
Банк ВТБ сделал подарок кемеровской областной больнице
17-летняя девушка умерла в скорой после ДТП в Кузбассе
В кемеровском магазине продавали 300 ненастоящих игрушек
Антону Силуанову показали, как выплавляются кузбасские рельсы
Пьяный водитель на «шестерке» врезался в ограждение в Кемерове
В Новокузнецк приехал министр финансов Антон Силуанов
В Кузбассе снова почувствовали подземные толчки
Спасатели штурмовали квартиру 84-летней кемеровчанки
С начала года РСХБ выделил на садоводство и виноградарство больше 900 миллионов рублей
Крупный торговый центр эвакуировали в Новокузнецке
Деревья в Кемерове вырубают без разрешения
Рецидивист изнасиловал и ограбил молодую кемеровчанку в лифте дома
9-летний ребенок потерял сознание от удушения на горке в Кузбассе
Кузбасский хоккеист помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Кузбасские саперы обезвредили найденную в водоеме гранату
Без спецсредств: очевидец рассказал, как действовали пожарные в «Зимней вишне»