Сотрудники Россельхозбанка посадили благотворительный картофель

СЕГОДНЯ 07:03 2019-05-24T07:03:06+03:00

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Сотрудники Россельхозбанка приняли участие в акции «Благотворительный картофель». Акция была организована для оказания помощи Кемеровскому дому престарелых и детскому дому «Надежда» в селе Верх-Тайменка.

Организованный выезд состоялся в субботу на поле в Промышленновском районе. Земельный участок и семенной картофель предоставил клиент банка - компания «Бекон». Руководитель организации Александр Столяров сам встретил сотрудников банка, показал участок и рассказал, как правильно производить посадку. Земля на участке была вспахана, и подготовлены борозды для заделки картофеля, участникам акции необходимо было закидать картофель и заборонить борозды граблями.

- Несмотря на сильный ветер, работа кипела. Всего силами 17 сотрудников филиала было засажено 35 соток земли. После окончания посадочных работ всех участников мероприятия ждала горячая шурпа, которую приготовили здесь же, - отметил директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU