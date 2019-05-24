С начала года РСХБ выделил на садоводство и виноградарство больше 900 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:50 2019-05-24T07:50:28+03:00

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За четыре месяца 2019 года Россельхозбанк выделил на садоводство и виноградарство 944 миллиона рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 42 процента. Всего по итогам 2018 года Банк профинансировал промышленное садоводство и виноградарство на 2,5 миллиарда рублей.

21-22 мая актуальные вопросы отрасли обсуждались на II международном инвестиционном форуме «Сады России 2019», в котором Россельхозбанк выступил участником и генеральным спонсором. Ключевой темой мероприятия стала стратегия развития промышленного садоводства России, а также инвестиции в отрасль, в том числе на закладку новых садов и питомников. Участники подняли вопросы государственной финансовой и правовой поддержки в сферах селекции, хранения, переработки и агрологистики.

- Россельхозбанк уделяет особое внимание финансированию предприятий отечественного садоводства и виноградарства. Благодаря рекордной господдержке появляются новые сады, в том числе интенсивного типа, строятся высокотехнологичные фруктохранилища, а специализированные плодовые предприятия обеспечивают население качественной продукцией, способствуя замещению импорта и развивая экспортный потенциал отечественных товаров. Поддержанный банком форум «Сады России» уже во второй раз объединил профессионалов промышленного садоводства, что демонстрирует повышенный интерес к этой перспективной отрасли российского сельского хозяйства, - заявила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU