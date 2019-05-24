Крупный торговый центр эвакуировали в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 07:41 2019-05-24T09:40:09+03:00

К зданию подъехали несколько пожарных расчетов

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В Новокузнецке утром пятницы эвакуировали крупный торговый центр «Планета». К зданию ТЦ подъехали несколько пожарных расчетов.

Как рассказали очевидцы произошедшего, из здания вывели всех сотрудников. На месте работали несколько пожарных машин, территорию оцепили.

В торговом центре пояснили, что 24 мая проводились учения.

«В 7.30 в рамках пожарно-тактического учения, организованного ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области», прошла плановая учебная эвакуация работников, арендаторов и сотрудников служб торгово-развлекательного центра», - отметили в учреждении.

Напомним, что «Планету» эвакуировали совсем недавно - правда, повод был другой. Неизвестные сообщили, что здание заминировано.

ИСТОЧНИК KP.RU