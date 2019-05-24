Крупный торговый центр эвакуировали в Новокузнецке
В Новокузнецке утром пятницы эвакуировали крупный торговый центр «Планета». К зданию ТЦ подъехали несколько пожарных расчетов.
Как рассказали очевидцы произошедшего, из здания вывели всех сотрудников. На месте работали несколько пожарных машин, территорию оцепили.
В торговом центре пояснили, что 24 мая проводились учения.
«В 7.30 в рамках пожарно-тактического учения, организованного ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области», прошла плановая учебная эвакуация работников, арендаторов и сотрудников служб торгово-развлекательного центра», - отметили в учреждении.
Напомним, что «Планету» эвакуировали совсем недавно - правда, повод был другой. Неизвестные сообщили, что здание заминировано.
ИСТОЧНИК KP.RU