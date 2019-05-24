2019-05-24T09:40:09+03:00
Общество

Крупный торговый центр эвакуировали в Новокузнецке

К зданию подъехали несколько пожарных расчетов
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
"Планету" эвакуировали утром пятницы Фото: 2 ГИС"Планету" эвакуировали утром пятницы Фото: 2 ГИС
Изменить размер текста:

В Новокузнецке утром пятницы эвакуировали крупный торговый центр «Планета». К зданию ТЦ подъехали несколько пожарных расчетов.

Как рассказали очевидцы произошедшего, из здания вывели всех сотрудников. На месте работали несколько пожарных машин, территорию оцепили.

В торговом центре пояснили, что 24 мая проводились учения.

«В 7.30 в рамках пожарно-тактического учения, организованного ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области», прошла плановая учебная эвакуация работников, арендаторов и сотрудников служб торгово-развлекательного центра», - отметили в учреждении.

Напомним, что «Планету» эвакуировали совсем недавно - правда, повод был другой. Неизвестные сообщили, что здание заминировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанин похитил собственного ребенка, чтобы заняться его воспитанием
Как ловили 11-летнего мальчика из окна горящей «Зимней вишни»
Экс-чиновник крышевал наркоторговку в Кузбассе
Банк ВТБ сделал подарок кемеровской областной больнице
17-летняя девушка умерла в скорой после ДТП в Кузбассе
В кемеровском магазине продавали 300 ненастоящих игрушек
Антону Силуанову показали, как выплавляются кузбасские рельсы
Пьяный водитель на «шестерке» врезался в ограждение в Кемерове
В Новокузнецк приехал министр финансов Антон Силуанов
В Кузбассе снова почувствовали подземные толчки
Спасатели штурмовали квартиру 84-летней кемеровчанки
С начала года РСХБ выделил на садоводство и виноградарство больше 900 миллионов рублей
Сотрудники Россельхозбанка посадили благотворительный картофель
Деревья в Кемерове вырубают без разрешения
Рецидивист изнасиловал и ограбил молодую кемеровчанку в лифте дома
9-летний ребенок потерял сознание от удушения на горке в Кузбассе
Кузбасский хоккеист помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Кузбасские саперы обезвредили найденную в водоеме гранату
Без спецсредств: очевидец рассказал, как действовали пожарные в «Зимней вишне»