Спасатели штурмовали квартиру 84-летней кемеровчанки

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-24T09:42:59+03:00

С помощью штурмовой лестницы спасатели поднялись до второго этажа, через окно попали внутрь квартиры Фото: администрация Кемерова

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В Кемерове 84-летняя жительница оказалась в плену собственной квартиры. Вызволить старушку из беды помогли спасатели.

Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев. В Кемеровскую службу спасения обратилась женщина, которая сообщила о криках из соседней квартиры. Дверь, откуда доносились крики о помощи, оказалась заперта, и соседка не смогла пройти к 84-летней пенсионерке. Последняя также не смогла открыть дверь самостоятельно.

- С помощью штурмовой лестницы они поднялись до второго этажа, через окно попали внутрь жилого помещения. Хозяйка квартиры объяснила, что внезапно почувствовала себя плохо и упала. Спасатели передали пострадавшую в руки бригады медицинских работников, - пояснили в администрации Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU