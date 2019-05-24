Спасатели штурмовали квартиру 84-летней кемеровчанки
В Кемерове 84-летняя жительница оказалась в плену собственной квартиры. Вызволить старушку из беды помогли спасатели.
Инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев. В Кемеровскую службу спасения обратилась женщина, которая сообщила о криках из соседней квартиры. Дверь, откуда доносились крики о помощи, оказалась заперта, и соседка не смогла пройти к 84-летней пенсионерке. Последняя также не смогла открыть дверь самостоятельно.
- С помощью штурмовой лестницы они поднялись до второго этажа, через окно попали внутрь жилого помещения. Хозяйка квартиры объяснила, что внезапно почувствовала себя плохо и упала. Спасатели передали пострадавшую в руки бригады медицинских работников, - пояснили в администрации Кемерова.
ИСТОЧНИК KP.RU