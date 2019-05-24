2019-05-24T10:26:26+03:00
Общество

В Кузбассе снова почувствовали подземные толчки

Землетрясение магнитудой 2,5 произошло ночью
Екатерина БОРМОТОВА
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Специалисты зафиксировали подземные толчки силой 2,5 баллаСпециалисты зафиксировали подземные толчки силой 2,5 баллаФото: REUTERS
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В Кузбассе вновь зафиксировали подземные толчки. Землетрясение магнитудой 2,5 произошло в ночь на пятницу, 24 мая.

Специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали подземные толчки на территории Кемеровской области. По их данным, землетрясение произошло в 3.45 24 мая вблизи Междуреченска. Эпицентр сейсмособытия находился по координатам: 53,73 градуса северной широты и 88,12 градуса восточной долготы.

Отметим, что практически в том же месте было зафиксировано землетрясение в начале апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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