В Новокузнецк приехал министр финансов Антон Силуанов
В Новокузнецк приехал министр финансов России Антон Силуанов. Его визит начался с рабочего совещания, которое касается вопросов реализации национальных проектов.
Первый вице-премьер прибыл в Новокузнецк в пятницу, 24 мая. Он возглавил заседание по реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На совещании также присутствуют полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, главы соседних регионов, представители Минэкономразвития, Минпромторга, предприниматели.
В приветственном слове Силуанов отметил, что развитие национальных проектов невозможно без регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU