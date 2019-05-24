2019-05-24T09:03:52+03:00
Политика

В Новокузнецк приехал министр финансов Антон Силуанов

Рабочий визит министра начался с совещания по реализации нацпроектов
Екатерина БОРМОТОВА
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Силуанов возглавил заседание по реализации нацпроектовСилуанов возглавил заседание по реализации нацпроектовФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецк приехал министр финансов России Антон Силуанов. Его визит начался с рабочего совещания, которое касается вопросов реализации национальных проектов.

Первый вице-премьер прибыл в Новокузнецк в пятницу, 24 мая. Он возглавил заседание по реализации нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На совещании также присутствуют полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, главы соседних регионов, представители Минэкономразвития, Минпромторга, предприниматели.

В приветственном слове Силуанов отметил, что развитие национальных проектов невозможно без регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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