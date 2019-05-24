Пьяный водитель на «шестерке» врезался в ограждение в Кемерове

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-24T12:16:51+03:00

Молодой кемеровчанин на «шестерке» врезался в пешеходное ограждение и бордюр

Молодой человек был без прав [видео]

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В Кемерове рано утром пятницы произошло пьяное дорожно-транспортное происшествие. Молодой кемеровчанин на «шестерке» врезался в пешеходное ограждение и бордюр.

Авария произошла в 5.20 в районе дома №28 на бульваре Строителей. За рулем автомобиля ВАЗ-2106 был 20-летний мужчина. Последствия аварии попали на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710760" frameborder="0"></iframe> Пьяный водитель врезался в ограждение в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

- Предварительно, водитель, который не имел водительского удостоверения и был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. На него в том числе составлен протокол за повреждение дорожных сооружений, - рассказали «Комсомолке» в ГИБДД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии водитель не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU