Пьяный водитель на «шестерке» врезался в ограждение в Кемерове
В Кемерове рано утром пятницы произошло пьяное дорожно-транспортное происшествие. Молодой кемеровчанин на «шестерке» врезался в пешеходное ограждение и бордюр.
Авария произошла в 5.20 в районе дома №28 на бульваре Строителей. За рулем автомобиля ВАЗ-2106 был 20-летний мужчина. Последствия аварии попали на видео.
Пьяный водитель врезался в ограждение в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
- Предварительно, водитель, который не имел водительского удостоверения и был за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. На него в том числе составлен протокол за повреждение дорожных сооружений, - рассказали «Комсомолке» в ГИБДД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в результате аварии водитель не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU