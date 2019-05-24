2019-05-24T10:50:35+03:00
Общество

В кемеровском магазине продавали 300 ненастоящих игрушек

Контрафактную продукцию изъяли сотрудники полиции
Екатерина РОМАНОВА
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В кемеровском магазине продавали 300 ненастоящих игрушек. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.В кемеровском магазине продавали 300 ненастоящих игрушек. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Игрушки известных брендов продавались в одном из кемеровских магазинов. И ассортимент, и цена нравились покупателям. Вот только игрушки оказались контрафактными.

Когда сотрудникам полиции стало известно о том, что в одном из магазинов продаются контрафактные игрушки, они провели там проверку. И действительно: в магазине, который находился в торговом центре в Заводском районе, оказалось немало игрушек по вполне привлекательной цене. Вот только документов, которые бы подтверждали право на торговлю, у продавца не оказалось.

- В результате сотрудники полиции изъяли более 300 единиц товара на сумму более 85 тысяч рублей. В настоящее время они направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

За незаконную торговлю контрафактым товаром владелец магазина заплатит штраф в размере не менее 50 тысяч рублей с конфискацией товара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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