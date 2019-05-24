2019-05-24T13:15:47+03:00
Происшествия

17-летняя девушка умерла в скорой после ДТП в Кузбассе

В результате аварии девушка получила множественные переломы
Екатерина БОРМОТОВА
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В Мысках 17-летняя девушка погибла в ДТП Фото: архив "КП"В Мысках 17-летняя девушка погибла в ДТП Фото: архив "КП"Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Кузбассе 17-летняя девушка скончалась в карете скорой помощи после ДТП. У нее диагностировали множественные переломы.

Авария произошла на пешеходном переходе в районе улицы Парковой в Мысках около 14.26. В результате аварии пострадала 17-летняя девушка. У нее диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, закрытый перелом правого бедра, закрытый перелом правого плеча, множественные переломы ребер.

Врачам не удалось спасти пострадавшую - девушка скончалась в автомобиле скорой помощи. Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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