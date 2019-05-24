17-летняя девушка умерла в скорой после ДТП в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-24T13:15:47+03:00

В Мысках 17-летняя девушка погибла в ДТП Фото: архив "КП" Фото: Влад КОМЯКОВ

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В Кузбассе 17-летняя девушка скончалась в карете скорой помощи после ДТП. У нее диагностировали множественные переломы.

Авария произошла на пешеходном переходе в районе улицы Парковой в Мысках около 14.26. В результате аварии пострадала 17-летняя девушка. У нее диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, закрытый перелом правого бедра, закрытый перелом правого плеча, множественные переломы ребер.

Врачам не удалось спасти пострадавшую - девушка скончалась в автомобиле скорой помощи. Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU