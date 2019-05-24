2019-05-24T11:52:38+03:00
Общество

Банк ВТБ сделал подарок кемеровской областной больнице

Он выделил три миллиона рублей на покупку оборудования для реанимации новорожденных
Наталья РАЗИНА
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Банк ВТБ помог Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева купить новое современное оборудование Фото: банк ВТББанк ВТБ помог Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева купить новое современное оборудование Фото: банк ВТБ
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Банк ВТБ помог Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева купить новое современное оборудование. Оно предназначено для реанимации новорожденных, которые находятся в перинатальном центре медучреждения.

В четверг, 23 мая, руководству областной больницы официально был вручен сертификат на приобретение оборудования стоимостью 3 миллиона рублей. Реанимационный комплекс «Бебигард 1145» и специальный фототерапевтический облучатель установят в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Сделано это в рамках собственной благотворительной программы ВТБ «Мир без слез», которую банк проводит с 2003 года, с 2007 года проект получил статус федерального. Всего за время действия программы, если не брать пока в расчет 2019 год, помощь получили сотни медучреждений по всей стране на сумму около 400 миллионов рублей.

- В этом году акция «Мир без слез» особая – мы увеличили размер поддержки с полутора до трех миллионов рублей, - рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. – Это позволит повысить качество медицинских услуг, оказываемых детям.

В этот же день для маленьких пациентов больницы ВТБ организовал веселый праздник с участием любимых персонажей мультсериала «Маша и Медведь» Фото: банк ВТБ

В этот же день для маленьких пациентов больницы ВТБ организовал веселый праздник с участием любимых персонажей мультсериала «Маша и Медведь» Фото: банк ВТБ

Он также уточнил, что каждая больница сама решает, какое оборудование ей важнее всего. Информация поступает в областные органы здравоохранения, от них – в региональные представительства ВТБ и уже оттуда в головной офис. При этом участниками акции становятся не только крупные областные учреждения, но и совсем небольшие клиники, если оборудование им действительно жизненно необходимо.

В этот же день для маленьких пациентов больницы ВТБ организовал веселый праздник с участием любимых и всем известных персонажей мультсериала «Маша и Медведь». А после спектакля всем детям вручили памятные подарки – наборы для рисования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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