Экс-чиновник крышевал наркоторговку в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-24T14:27:43+03:00

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Житель Киселевска, будучи должностным лицом, не отказывался от взяток. Приносила их ему гражданка, распространявшая наркотики. Теперь сам экс-чиновник находится в колонии. А за получение взяток он выплатил штраф в 300 тысяч рублей.

Уроженец Киселевска и его напарник принимали от горожанки деньги. Взамен та просила немного: не препятствовать ей в сбыте наркотических средств. При этом оба мужчины были должностными лицами. Впрочем, крышевание преступного бизнеса вскоре раскрылось, и теперь уже экс-чиновники предстали перед судом. Гражданин, который совсем недавно был должностным лицом, ближайшие четыре года проведет в колонии общего режима. Кроме того, ему был назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

- Факт отсутствия у осужденного денежных средств не может быть причиной для неуплаты штрафа в установленный законом срок. Судебным приставом МОСП по ОВИП было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в кредитной организации, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - На сегодняшний день штраф выплачен в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU