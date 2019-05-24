2019-05-24T15:54:55+03:00
Общество

Кемеровчанин похитил собственного ребенка, чтобы заняться его воспитанием

Двухлетнего малыша маме вернули приставы
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин похитил собственного ребенка, чтобы заняться его воспитанием. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.Кемеровчанин похитил собственного ребенка, чтобы заняться его воспитанием. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
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Кемеровчанин похитил собственного ребенка у бывшей супруги. Мужчина сам хотел заниматься воспитанием малыша. Женщине же отец угрожал расправой, если та попытается встретиться с сыном.

Жительница Кемерова обратилась в суд с иском к мужу, с которым разводится. Она просила определить место жительства детей и порядок общения отца с ними. Как оказалось, 6 мая бывший муж забрал их двухлетнего сына из детского сада и отказался возвращать ребенка матери. Более того, он угрожал расправой экс-супруге и двоим детям (14 и 2 лет), если женщина попытается вернуть сына или просто встретиться с ним. В конце концов мать обратилась в следственный отдел. Рудничный районный суд определил место жительства детей с матерью, по крайней мере до тех пор, пока решение по бракоразводному делу не вступит в законную силу.

23 мая судебные приставы пришли к отцу домой, чтобы вернуть ребенка матери. Тот сам открыл дверь и передал сына приставам, чтобы не травмировать психику мальчика.

- Под контролем судебных приставов ребенок был передан матери, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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