Молодой ревнивец сильно избил девушку в Белове

СЕГОДНЯ 05:37 2019-05-25T06:17:29+03:00

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В Белове 23-летний местный житель сильно избил бывшую девушку. Поводом стала ревность.

Следователи установили, что в день нападения на бывшую девушку горожанин был пьян. Мужчина дождался в подъезде, когда возлюбленная вернется домой. Между парой произошел конфликт, в результате которого мужчина стал избивать девушку. Крики услышали соседи, которые остановили беловчанина и вызвали полицию и скорую.

Девушку доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и переломы различных частей тела. В отношении беловчанина возбудили уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU