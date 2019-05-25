2019-05-25T06:17:29+03:00
Происшествия

Молодой ревнивец сильно избил девушку в Белове

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и переломы
Екатерина БОРМОТОВА
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Беловчанин ждал свою жертву в подъездеБеловчанин ждал свою жертву в подъездеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Белове 23-летний местный житель сильно избил бывшую девушку. Поводом стала ревность.

Следователи установили, что в день нападения на бывшую девушку горожанин был пьян. Мужчина дождался в подъезде, когда возлюбленная вернется домой. Между парой произошел конфликт, в результате которого мужчина стал избивать девушку. Крики услышали соседи, которые остановили беловчанина и вызвали полицию и скорую.

Девушку доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и переломы различных частей тела. В отношении беловчанина возбудили уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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