Больше 7 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-25T09:06:19+03:00

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В Кемеровской области с начала сезона от клещей пострадали 7230 человек. В больницы региона с подозрением на клещевые инфекции госпитализировали 62 человека.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора Кузбасса, с жалобами на присасывание клещей с начала сезона их активности в медорганизации обратились 7230 человек, из них 1532 – дети и подростки до 17 лет. За аналогичный период прошлого года от клещей пострадали 6369 человек,, в том числе 1321 ребенок.

- За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 1576 человек, в том числе детей – 305, - отметили в ведомстве.

Кроме того, 62 человека госпитализированы в больницы региона с подозрением на клещевые инфекции. У двоих кузбассовцев подтвердился диагноз иксодовый клещевой боррелиоз.

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- В прошлом году от присасывания клещей пострадали более 20 тысяч кузбассовцев. Это ниже средних показателей: средняя многолетняя обращаемость - 29 тысяч за год, - рассказывает главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Кемеровской области Татьяна Старченкова. – В последние годы складывается следующая динамика: если один год обращаемость низкая, то на следующий год – высокая. Учитывая, что в 2017 году было 34,5 тысячи обращений, а в 2018 – 20 тысяч, то в 2019 году, возможно, обращаемость будет высокой. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU