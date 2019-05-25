«Жигули» снесли знак на перекрестке в Кемерове
В Кемерове вечером пятницы, 24 мая, водитель «Жигулей» снес знак на оживленном перекрестке. Машину отбросило на знак после столкновения с другим автомобилем.
Авария произошла на пересечении проспекта Химиков и бульвара Строителей. Очевидцы сфотографировали последствия ДТП. На кадрах видно, что у «Жигулей» сильно помята передняя пассажирская дверь и разбито лобовое стекло. Рядом лежит знак пешеходного перехода.
"Жигули" отбросило на знак после столкновения с другим автомобилем Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
Как пояснили очевидцы, ВАЗ-2107 поворачивал налево и получил удар в бок. После этого его отбросило на тротуар, где он сбил знак.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU