«Жигули» снесли знак на перекрестке в Кемерове

СЕГОДНЯ 06:59 2019-05-25T06:59:24+03:00

В Кемерове после аварии пострадал дорожный знак Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

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В Кемерове вечером пятницы, 24 мая, водитель «Жигулей» снес знак на оживленном перекрестке. Машину отбросило на знак после столкновения с другим автомобилем.

Авария произошла на пересечении проспекта Химиков и бульвара Строителей. Очевидцы сфотографировали последствия ДТП. На кадрах видно, что у «Жигулей» сильно помята передняя пассажирская дверь и разбито лобовое стекло. Рядом лежит знак пешеходного перехода.

"Жигули" отбросило на знак после столкновения с другим автомобилем Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Как пояснили очевидцы, ВАЗ-2107 поворачивал налево и получил удар в бок. После этого его отбросило на тротуар, где он сбил знак.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU