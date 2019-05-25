2019-05-25T06:59:24+03:00
Происшествия

«Жигули» снесли знак на перекрестке в Кемерове

Авария произошла на перекрестке
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове после аварии пострадал дорожный знак Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"В Кемерове после аварии пострадал дорожный знак Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове вечером пятницы, 24 мая, водитель «Жигулей» снес знак на оживленном перекрестке. Машину отбросило на знак после столкновения с другим автомобилем.

Авария произошла на пересечении проспекта Химиков и бульвара Строителей. Очевидцы сфотографировали последствия ДТП. На кадрах видно, что у «Жигулей» сильно помята передняя пассажирская дверь и разбито лобовое стекло. Рядом лежит знак пешеходного перехода.

"Жигули" отбросило на знак после столкновения с другим автомобилем Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

"Жигули" отбросило на знак после столкновения с другим автомобилем Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Как пояснили очевидцы, ВАЗ-2107 поворачивал налево и получил удар в бок. После этого его отбросило на тротуар, где он сбил знак.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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