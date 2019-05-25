Дорогу у детского сада заливает водой из-за аварии в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:33 2019-05-25T07:33:48+03:00

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В Кемерове дорогу у детского сада залило водой из-за коммунальной аварии. Вода прорывается сквозь асфальт.

В редакцию «Комсомольской правды» утром субботы прислали видео, снятое на улице Мичурина. На кадрах видно, что машины едут по залитой водой асфальтированной дороге. Очевидцы утверждают, что причиной образования воды на дороге стала коммунальная авария.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710947" frameborder="0"></iframe> Дорога превращается в реку в Кемерове.Полина ПРИЛУЦКАЯ

- Дорогу напротив детского сада «Гнездышко» заливает водой. Никаких коммунальных служб рядом я не увидела, - рассказала кемеровчанка.

Ситуацию пояснили в диспетчерской компании «КемВод», отметив, что произошел порыв на водопроводе.

- О порыве знаем. Ночью будем делать. В связи с этим будут отключения холодного водоснабжения. Предварительно, с 23.00, - отметила собеседница издания.

В компании попросили кемеровчан на всякий случай запастись холодной водой, так как сейчас неизвестно, сколько времени уйдет на устранение аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU