В Мысках возбудили дело после гибели 17-летней девушки в ДТП

СЕГОДНЯ 08:06 2019-05-25T08:06:13+03:00

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В Мысках возбудили уголовное дело после аварии, в результате которой погибла 17-летняя девушка. Погибшая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», авария произошла днем 24 мая около дома №2 на улице Парковой.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на 17-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Девушка скончалась от полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

Полиция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и разметки. ПДД также следует соблюдать и пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU