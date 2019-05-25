Миллион цветов высадят на кемеровских улицах
Про озеленение города рассказал Илья Середюк
В Кемерове высадят больше миллиона цветов Фото: ilyaseredyuk / Instagram
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В Кемерове высадят больше миллиона цветов. Часть улиц специалисты уже украсили.
Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, как идет озеленение города. По его словам, в этом году столицу Кузбасса украсят больше миллиона цветов.
«Озеленители начали высаживать на городские клумбы цветы. До поздней осени они будут радовать всех нас своими красками. Уже закончены работы в сквере у филармонии, в мини скверах по улице Красноармейской. В скором времени закрепим кашпо с петуниями на ограждениях основных перекрестков магистралей во всех районах», - написал Середюк в своем Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU