В Новокузнецке открыли мотосезон

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-25T12:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке состоялось официальное открытие мотосезона. Колонна байкеров проехала по улицам города.

В субботу, 25 мая, новокузнецкие мотоциклисты официально открыли сезон. Колонна байкеров на железных конях проехала от музея техники «Ретропарк» на улице Тольятти до поселка Сосновка, где располагается стрелковый клуб «Кузнецкий».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710962" frameborder="0"></iframe> Открытие мотосезона в Новокузнецке.Екатерина РОМАНОВА

«В колонну допускаются только мотоциклисты с браслетами, на мотоциклах категории А. В колонну не допускается малокубатурная техника (мопеды, скутеры), а так же квадроциклы и автомобили. Во время движения по городу колонну будут сопровождать экипажи ДПС», - огласили правила участия в мотоколонне организаторы.

Сколько точно участников было допущено в колонну, сейчас сказать сложно. Но, по словам очевидцев, по одному участку колонна двигалась больше трех минут.

ИСТОЧНИК KP.RU