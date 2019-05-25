В Новокузнецке открыли мотосезон
В Новокузнецке состоялось официальное открытие мотосезона. Колонна байкеров проехала по улицам города.
В субботу, 25 мая, новокузнецкие мотоциклисты официально открыли сезон. Колонна байкеров на железных конях проехала от музея техники «Ретропарк» на улице Тольятти до поселка Сосновка, где располагается стрелковый клуб «Кузнецкий».
Открытие мотосезона в Новокузнецке.Екатерина РОМАНОВА
«В колонну допускаются только мотоциклисты с браслетами, на мотоциклах категории А. В колонну не допускается малокубатурная техника (мопеды, скутеры), а так же квадроциклы и автомобили. Во время движения по городу колонну будут сопровождать экипажи ДПС», - огласили правила участия в мотоколонне организаторы.
Сколько точно участников было допущено в колонну, сейчас сказать сложно. Но, по словам очевидцев, по одному участку колонна двигалась больше трех минут.
ИСТОЧНИК KP.RU