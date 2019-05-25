2019-05-25T12:00:42+03:00
Общество

В Новокузнецке открыли мотосезон

Колонна байкеров проехала по городу [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Колонна байкеров на Хлебозаводской улицеКолонна байкеров на Хлебозаводской улицеФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке состоялось официальное открытие мотосезона. Колонна байкеров проехала по улицам города.

В субботу, 25 мая, новокузнецкие мотоциклисты официально открыли сезон. Колонна байкеров на железных конях проехала от музея техники «Ретропарк» на улице Тольятти до поселка Сосновка, где располагается стрелковый клуб «Кузнецкий».

Открытие мотосезона в Новокузнецке.Екатерина РОМАНОВА

«В колонну допускаются только мотоциклисты с браслетами, на мотоциклах категории А. В колонну не допускается малокубатурная техника (мопеды, скутеры), а так же квадроциклы и автомобили. Во время движения по городу колонну будут сопровождать экипажи ДПС», - огласили правила участия в мотоколонне организаторы.

Сколько точно участников было допущено в колонну, сейчас сказать сложно. Но, по словам очевидцев, по одному участку колонна двигалась больше трех минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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