2019-05-25T12:58:11+03:00
Общество

Погода в Кузбассе 26 мая: синоптики обещают похолодание

Погода в Кузбассе 26 мая: синоптики обещают похолодание
Екатерина БОРМОТОВА
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26 мая в Кузбассе будет дождливо26 мая в Кузбассе будет дождливоФото: Артем КИЛЬКИН
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Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе в воскресенье, 26 мая. Метеорологи прогнозируют похолодание, ливни и грозы.

По данным Кемеровского гидрометцентра, 26 мая в большинстве районов Кемеровской области пройдут дожди, местами сильные, а также град. Днем будет дуть шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Столбики термометров поднимутся до +17,+22 градусов, по северу – до +11,+16 с постепенным похолоданием.

В Кемерове погода будет, как и в большинстве территорий области. Днем также пройдут дожди, возможен град. Температура воздуха составит +17,+19 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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