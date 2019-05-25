Маршрутка съехала в кювет в Кемерове
Фотографии с места опубликовали в Сети
Маршрутка съехала в кювет в Кировском районе Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:
В Кемерове маршрутное такси вылетело в кювет. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Авария произошла в Кировском районе. Кадры с места происшествия были опубликованы в популярном кемеровском паблике в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что ПАЗ передним колесом съехал в кювет и остановился.
Комментаторы шутят над произошедшим, что такой инцидент мог произойти «только в Кировском». Также горожане призывают, чтобы Кировский перестал чудить.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время неизвестно, были ли в салоне маршрутки пассажиры, когда она маневрировала на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU