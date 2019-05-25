Маршрутка съехала в кювет в Кемерове

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-25T13:16:36+03:00

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В Кемерове маршрутное такси вылетело в кювет. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Авария произошла в Кировском районе. Кадры с места происшествия были опубликованы в популярном кемеровском паблике в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что ПАЗ передним колесом съехал в кювет и остановился.

Комментаторы шутят над произошедшим, что такой инцидент мог произойти «только в Кировском». Также горожане призывают, чтобы Кировский перестал чудить.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время неизвестно, были ли в салоне маршрутки пассажиры, когда она маневрировала на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU