Центр Новокузнецка перекроют из-за велосипедистов

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-25T14:03:53+03:00

Проезд будет закрыт с 15.30 до 17.00 Фото: Андрей МИРЕЙКО

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В Новокузнецке 26 мая пройдет велозабег, посвященный 300-летию образования Кузбасса. В связи с этим на несколько часов перекроют центр города.

Мероприятие пройдет с 15.30 до 17.00. В это время будет закрыто автомобильное движение на следующих участках дорог:

- проспект Октябрьский: от дома №47 до перекрестка с круговым движением у здания по улице Кирова, 55;

- проспект Кузнецкстроевский: от дома по проспекту Пионерский, 48 до перекрестка с круговым движением у дома по улице Кирова, 53 (в обоих направлениях движения);

- улица Кирова: от перекрестка с круговым движением у дома №53 до пересечения с проспектом Металлургов;

- проспект Металлургов: от пересечения с улицей Кирова до пересечения с улицей Кутузова;

- улица Кутузова: от пересечения с проспектом Металлургов до здания 62;

- проспект Бардина: от пересечения с улицей Транспортная до перекрестка с круговым движением у здания по улице Кирова, 55;

- улица Циолковского: от пересечения с улицей Кутузова до пересечения с проспектом Октябрьский.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU