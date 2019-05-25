Центр Новокузнецка перекроют из-за велосипедистов
В Новокузнецке 26 мая пройдет велозабег, посвященный 300-летию образования Кузбасса. В связи с этим на несколько часов перекроют центр города.
Мероприятие пройдет с 15.30 до 17.00. В это время будет закрыто автомобильное движение на следующих участках дорог:
- проспект Октябрьский: от дома №47 до перекрестка с круговым движением у здания по улице Кирова, 55;
- проспект Кузнецкстроевский: от дома по проспекту Пионерский, 48 до перекрестка с круговым движением у дома по улице Кирова, 53 (в обоих направлениях движения);
- улица Кирова: от перекрестка с круговым движением у дома №53 до пересечения с проспектом Металлургов;
- проспект Металлургов: от пересечения с улицей Кирова до пересечения с улицей Кутузова;
- улица Кутузова: от пересечения с проспектом Металлургов до здания 62;
- проспект Бардина: от пересечения с улицей Транспортная до перекрестка с круговым движением у здания по улице Кирова, 55;
- улица Циолковского: от пересечения с улицей Кутузова до пересечения с проспектом Октябрьский.
Автомобилистов просят заранее планировать маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU