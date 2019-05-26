Кузбассовец пришел на выборы президента с марихуаной

СЕГОДНЯ 03:40 2019-05-26T03:40:03+03:00

Ранее беловчанин четыре раза был судим за незаконное хранение наркотических средств Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Ему дали четыре года колонии

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В Кузбассе местный житель пришел на выборы президента с марихуаной в кармане. Мужчину осудили на четыре года.

Криминальный инцидент произошел в Белове. В марте 27-летний местный житель собрал дикорастущую коноплю, высушил и спрятал в гараже. Мужчина пояснил, что хотел употребить марихуану сам.

В день выборов президента, 18 марта, беловчанин взял пакет с наркотиком массой 435 граммов и пришел на участок. Здесь он увидел полицейских и стал вести себя подозрительно, чем привлек внимание.

В суде мужчина пояснил, что хотел добровольно отдать полицейским наркотик, однако эти доводы суд счел необоснованными.

- Ранее он четыре раза был судим за незаконное хранение наркотических средств, преступление совершил в период условного осуждения за аналогичное деяние, - отметили в прокуратуре Кемеровской области.

Мужчину посадили на четыре года в колонию особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU