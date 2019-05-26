Кузбассовец пришел на выборы президента с марихуаной
В Кузбассе местный житель пришел на выборы президента с марихуаной в кармане. Мужчину осудили на четыре года.
Криминальный инцидент произошел в Белове. В марте 27-летний местный житель собрал дикорастущую коноплю, высушил и спрятал в гараже. Мужчина пояснил, что хотел употребить марихуану сам.
В день выборов президента, 18 марта, беловчанин взял пакет с наркотиком массой 435 граммов и пришел на участок. Здесь он увидел полицейских и стал вести себя подозрительно, чем привлек внимание.
В суде мужчина пояснил, что хотел добровольно отдать полицейским наркотик, однако эти доводы суд счел необоснованными.
- Ранее он четыре раза был судим за незаконное хранение наркотических средств, преступление совершил в период условного осуждения за аналогичное деяние, - отметили в прокуратуре Кемеровской области.
Мужчину посадили на четыре года в колонию особого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU