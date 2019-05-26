В Кузбассе ищут двух больных заразной формой туберкулеза

СЕГОДНЯ 04:12 2019-05-26T04:12:55+03:00

С начала 2019 года кузбасские фтизиатры выиграли пять исков в отношении больных заразной формой туберкулеза Фото: Олег УКЛАДОВ

По суду их должны доставить в медучреждение

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В Кузбассе устанавливают место жительства двух больных заразной формой туберкулеза. По решению суда их должны доставить на принудительное лечение.

С начала года кузбасские фтизиатры выиграли пять судебных исков в отношении больных заразной формой туберкулеза, которые уклоняются от лечения. Трех человек уже доставили в стационар, местонахождения еще двоих устанавливается.

Как рассказали в областном департаменте охраны здоровья населения, данные о кузбассовцах, в том числе находящихся или освободившихся из мест лишения свободы, с диагнозом туберкулез легких содержатся в едином федеральном регистре больных.

- Это закрытая защищенная база, к которой имеют доступ только медицинские работники. Врач может видеть результаты последних обследований, время визитов к специалистам, назначенную схему приема препаратов, - отметили в учреждении.

В департаменте отметили, что принудительная госпитализация больных заразной формой туберкулеза – крайняя мера. Она применяется, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU