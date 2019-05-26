На строительство дороги в обход Мариинска бросили дополнительную технику

СЕГОДНЯ 05:09 2019-05-26T05:09:58+03:00

На строительство дороги в обход Мариинска привлекли дополнительную технику и специалистов Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев осмотрел ход строительства дороги в обход Мариинска. Он отметил, что дорогу достроят через 430 дней – к 300-летию города.

«Осмотрел строительство дороги в обход Мариинска. Работы идут в графике, привлечена дополнительная техника и специалисты», - написал Цивилев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что за год Мариинск преобразился. В скором время здесь начнет функционировать физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Также капитально отремонтируют школу №6 и гимназию №2 капитально – учреждения оснастят современным оборудованием, установят на территории спортивные и детские площадки.

Кроме того, в городе заработал индустриальный парк, на котором уже шесть резидентов реализуют свои бизнес-проекты по производству osb-плит, фасовке продуктов питания, обработке сельхозтоваров, деревообработке, производству металлоконструкций. Они дадут городу около 200 рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU