33 тысячи за звонок: кузбассовец лишился денег после разговора

СЕГОДНЯ 07:14 2019-05-26T07:21:18+03:00

Изменить размер текста: A A

70-летний житель Прокопьевска лишился 33 тысяч рублей после того, как поговорил по телефону. Позвонивший незнакомец пообещал предотвратить кражу денег с карты, а вместо этого сам похитил их.

Пенсионеру из города Прокопьевска позвонил незнакомый человек. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что со счета 70-летнего мужчины пытаются списать средства. «Сотрудник банка» предложил пенсионеру назвать реквизиты карты и пароль, который поступит на телефон – это, по словам звонившего, должно было предотвратить операцию и обезопасить счет. Прокопчанин назвал все, что просил собеседник, а потом с ужасом понял, что стал жертвой мошенников: со счета было списано 33 тысячи рублей. Мужчина тут же обратился в отдел полиции. Сейчас стражи порядка проводят комплекс мероприятий по розыску злоумышленника – ему грозит до пяти лет лишения свободы.

- Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц. Реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - О любых проблемах с картой следует сообщить по телефону горячей линии банка, указанному на оборотной стороне платежного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU