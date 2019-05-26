2019-05-26T07:21:18+03:00
Происшествия

33 тысячи за звонок: кузбассовец лишился денег после разговора

Пенсионер пострадал от действий мошенника
Екатерина РОМАНОВА
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33 тысячи за звонок: кузбассовец лишился денег после разговора. ФОТО: архив КП33 тысячи за звонок: кузбассовец лишился денег после разговора. ФОТО: архив КПФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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70-летний житель Прокопьевска лишился 33 тысяч рублей после того, как поговорил по телефону. Позвонивший незнакомец пообещал предотвратить кражу денег с карты, а вместо этого сам похитил их.

Пенсионеру из города Прокопьевска позвонил незнакомый человек. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что со счета 70-летнего мужчины пытаются списать средства. «Сотрудник банка» предложил пенсионеру назвать реквизиты карты и пароль, который поступит на телефон – это, по словам звонившего, должно было предотвратить операцию и обезопасить счет. Прокопчанин назвал все, что просил собеседник, а потом с ужасом понял, что стал жертвой мошенников: со счета было списано 33 тысячи рублей. Мужчина тут же обратился в отдел полиции. Сейчас стражи порядка проводят комплекс мероприятий по розыску злоумышленника – ему грозит до пяти лет лишения свободы.

- Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц. Реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - О любых проблемах с картой следует сообщить по телефону горячей линии банка, указанному на оборотной стороне платежного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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