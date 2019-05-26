«Пролетел метров 300»: в Новокузнецке дорогая иномарка превратилась в груду металла

СЕГОДНЯ 08:01 2019-05-26T08:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 25 мая в Новокузнецке. Здесь иномарка превратилась в груду металлолома после того, как на большой скорости влетела в пилораму.

Фотографии с последствиями дорожно-транспортного происшествия очевидцы выложили в социальные сети. На них видно, что дорогой автомобиль в результате ДТП очень сильно пострадал. По словам очевидцев, причиной ДТП, которое случилось около 22:10 в Новобайдаевке, стала случайность и неосторожность водителя.

- Лопнуло колесо примерно на 160 км, - пишет один из пользователей социальной сети. - Пролетел метров 300, снес деревянную стену, залетел в пилораму на стойку и успешно остановился.

Также очевидец добавляет, что при такой страшной аварии водитель выжил, но сломал ногу. А вот его Porsche Cayenne, судя по всему, восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU