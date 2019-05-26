СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-26T09:55:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке уже в третий раз в течение недели эвакуировали посетителей одного из торговых центров. О ночной эвакуации рассказали очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711030" frameborder="0"></iframe> Ночью в Новокузнецке эвакуировали торговый центр..Видео: vk.com, "Инцидент Новокузнецк".

В социальных сетях появилось сообщение о том, что минувшей ночью эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Планета». Один из посетителей торгового центра выложил в социальных сетях видео, снятое во время эвакуации.

- Приближалась полночь, когда началась эвакуация «Планеты». По всей видимости, поступил очередной анонимный звонок о минировании здания. Посетителей к этому времени было мало — в основном люди были в кино, - сообщает автор видео.

Напомним, на минувшей неделе «Планету» уже эвакуировали дважды. В первый раз из-за массовых звонков о минировании. Тогда пришлось эвакуировать посетителей более чем 10 торговых и офисных центров, железнодорожного и автовокзала, а также аэропорта. А 24 мая утром проводилась учебная эвакуация, в которой были задействованы новокузнецкие пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU