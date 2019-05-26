2019-05-26T09:55:55+03:00
Происшествия

Ночью в Новокузнецке эвакуировали торговый центр

Это уже третья эвакуация за неделю [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Ночью в Новокузнецке эвакуировали торговый центр. ФОТО: архив КП.Ночью в Новокузнецке эвакуировали торговый центр. ФОТО: архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке уже в третий раз в течение недели эвакуировали посетителей одного из торговых центров. О ночной эвакуации рассказали очевидцы.

Ночью в Новокузнецке эвакуировали торговый центр..Видео: vk.com, "Инцидент Новокузнецк".

В социальных сетях появилось сообщение о том, что минувшей ночью эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Планета». Один из посетителей торгового центра выложил в социальных сетях видео, снятое во время эвакуации.

- Приближалась полночь, когда началась эвакуация «Планеты». По всей видимости, поступил очередной анонимный звонок о минировании здания. Посетителей к этому времени было мало — в основном люди были в кино, - сообщает автор видео.

Напомним, на минувшей неделе «Планету» уже эвакуировали дважды. В первый раз из-за массовых звонков о минировании. Тогда пришлось эвакуировать посетителей более чем 10 торговых и офисных центров, железнодорожного и автовокзала, а также аэропорта. А 24 мая утром проводилась учебная эвакуация, в которой были задействованы новокузнецкие пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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