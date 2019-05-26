Кузбассовец выжил после падения из окна третьего этажа

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-26T10:08:41+03:00

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В одном из многоэтажных домов в Междуреченске случилось чрезвычайное происшествие. Здесь из окна третьего этажа упал мужчина.

ЧП произошло в одном из домов на улице Пушкина. Здесь из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, упал 43-летний мужчина. Он выжил после падения, однако получил травмы. Очевидцы сообщили о случившемся в скорую помощь, и врачи доставили пострадавшего в больницу. Там мужчине диагностировали закрытый перелом верхней трети бедра справа. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», мужчина, упавший с большой высоты, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас во всех причинах и обстоятельствах падения 43-летнего мужчины разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU