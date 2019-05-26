2019-05-26T10:08:41+03:00
Происшествия

Кузбассовец выжил после падения из окна третьего этажа

Мужчина получил травмы
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбассовец выжил после падения из окна третьего этажа. ФОТО: архив КПКузбассовец выжил после падения из окна третьего этажа. ФОТО: архив КПФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В одном из многоэтажных домов в Междуреченске случилось чрезвычайное происшествие. Здесь из окна третьего этажа упал мужчина.

ЧП произошло в одном из домов на улице Пушкина. Здесь из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, упал 43-летний мужчина. Он выжил после падения, однако получил травмы. Очевидцы сообщили о случившемся в скорую помощь, и врачи доставили пострадавшего в больницу. Там мужчине диагностировали закрытый перелом верхней трети бедра справа. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», мужчина, упавший с большой высоты, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас во всех причинах и обстоятельствах падения 43-летнего мужчины разбираются сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Цивилев побывал в мариинской женской колонии
Ночью в Новокузнецке эвакуировали торговый центр
«Пролетел метров 300»: в Новокузнецке дорогая иномарка превратилась в груду металла
33 тысячи за звонок: кузбассовец лишился денег после разговора
Два трамвая столкнулись в Кемерове
На строительство дороги в обход Мариинска бросили дополнительную технику
В Кузбассе ищут двух больных заразной формой туберкулеза
Кузбассовец пришел на выборы президента с марихуаной
Центр Новокузнецка перекроют из-за велосипедистов
Маршрутка съехала в кювет в Кемерове
Погода в Кузбассе 26 мая: синоптики обещают похолодание
В Новокузнецке открыли мотосезон
Миллион цветов высадят на кемеровских улицах
Кузбассовец обустроил в своем доме нарколабораторию
Больше 7 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей
В Мысках возбудили дело после гибели 17-летней девушки в ДТП
Дорогу у детского сада заливает водой из-за аварии в Кемерове
«Жигули» снесли знак на перекрестке в Кемерове
Молодой ревнивец сильно избил девушку в Белове
Кузбассовец сел на два года за ДТП с тремя погибшими
В Кемерове автомобилист задавил 8-летнего школьника