Кузбассовец выжил после падения из окна третьего этажа
В одном из многоэтажных домов в Междуреченске случилось чрезвычайное происшествие. Здесь из окна третьего этажа упал мужчина.
ЧП произошло в одном из домов на улице Пушкина. Здесь из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, упал 43-летний мужчина. Он выжил после падения, однако получил травмы. Очевидцы сообщили о случившемся в скорую помощь, и врачи доставили пострадавшего в больницу. Там мужчине диагностировали закрытый перелом верхней трети бедра справа. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», мужчина, упавший с большой высоты, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас во всех причинах и обстоятельствах падения 43-летнего мужчины разбираются сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU