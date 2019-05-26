2019-05-26T13:49:26+03:00
Общество

Синоптики предупредили кузбассовцев о сильном ветре и заморозках

Температура опустится до -3 градусов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Синоптики предупредили кузбассовцев о сильном ветре и заморозках. ФОТО: архив КПСиноптики предупредили кузбассовцев о сильном ветре и заморозках. ФОТО: архив КПФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В первый рабочий день на неделе в Кузбассе будет прохладно, ночью ожидаются осадки, а вот днем – переменная облачность.

В ночь на понедельник, 27 мая, в Кузбассе ожидаются заморозки, температура воздуха местами опустится до -3 градусов. В Кемерове будет держаться в пределах 0…+2, а при прояснении – до -2 градусов. Ночью регионе ожидаются осадки от небольших до умеренных, гроза и град. Утром местами возможен туман. Порывы западного ветра могут достигать 17-22 метров в секунду.

- В связи с затоком арктической воздушной массы местами по области ночью с 26 на 27 мая 2019 года ожидаются заморозки 0…-3 градуса, - отметила пресс-секретарь кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

.Днем преимущественно без осадков, переменная облачность. Воздух прогреется до +13…+18 градусов, в Кемерове – до +14…+16. Порывы ветра могут достигать местами 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вернулся с войны: в Кузбассе перезахоронили останки пропавшего в 1943 году летчика
В Новокузнецке разыскивают 31-летнего мужчину с шрамом на лбу
Сергей Цивилев побывал в мариинской женской колонии
Кузбассовец выжил после падения из окна третьего этажа
Ночью в Новокузнецке эвакуировали торговый центр
«Пролетел метров 300»: в Новокузнецке дорогая иномарка превратилась в груду металла
33 тысячи за звонок: кузбассовец лишился денег после разговора
Два трамвая столкнулись в Кемерове
На строительство дороги в обход Мариинска бросили дополнительную технику
В Кузбассе ищут двух больных заразной формой туберкулеза
Кузбассовец пришел на выборы президента с марихуаной
Центр Новокузнецка перекроют из-за велосипедистов
Маршрутка съехала в кювет в Кемерове
Погода в Кузбассе 26 мая: синоптики обещают похолодание
В Новокузнецке открыли мотосезон
Миллион цветов высадят на кемеровских улицах
Кузбассовец обустроил в своем доме нарколабораторию
Больше 7 тысяч кузбассовцев пострадали от клещей
В Мысках возбудили дело после гибели 17-летней девушки в ДТП
Дорогу у детского сада заливает водой из-за аварии в Кемерове
«Жигули» снесли знак на перекрестке в Кемерове
Молодой ревнивец сильно избил девушку в Белове
Кузбассовец сел на два года за ДТП с тремя погибшими
В Кемерове автомобилист задавил 8-летнего школьника