Синоптики предупредили кузбассовцев о сильном ветре и заморозках

26 Май 13:49 2019-05-26T13:49:26+03:00

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В первый рабочий день на неделе в Кузбассе будет прохладно, ночью ожидаются осадки, а вот днем – переменная облачность.

В ночь на понедельник, 27 мая, в Кузбассе ожидаются заморозки, температура воздуха местами опустится до -3 градусов. В Кемерове будет держаться в пределах 0…+2, а при прояснении – до -2 градусов. Ночью регионе ожидаются осадки от небольших до умеренных, гроза и град. Утром местами возможен туман. Порывы западного ветра могут достигать 17-22 метров в секунду.

- В связи с затоком арктической воздушной массы местами по области ночью с 26 на 27 мая 2019 года ожидаются заморозки 0…-3 градуса, - отметила пресс-секретарь кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

.Днем преимущественно без осадков, переменная облачность. Воздух прогреется до +13…+18 градусов, в Кемерове – до +14…+16. Порывы ветра могут достигать местами 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU