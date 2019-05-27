2019-05-27T03:17:58+03:00
Общество

Вернулся с войны: в Кузбассе перезахоронили останки пропавшего в 1943 году летчика

Перезахоронение состоялось в городе Тайга
Екатерина РОМАНОВА
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Вернулся с войны: в Кузбассе перезахоронили останки пропавшего в 1943 году летчика. ФОТО: АКО.Вернулся с войны: в Кузбассе перезахоронили останки пропавшего в 1943 году летчика. ФОТО: АКО.
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В воскресенье в городе Тайга состоялось торжественное перезахоронение останков кузбасского летчика-истребителя Григория Ярового. Он пропал на войне в 1943 году, и лишь недавно его останки были найдены в Ленинградской области.

В начале мая во время раскопок в Ленинградской области вологодские поисковики нашли останки летчика-истребителя Григория Ярового, уроженца Тайги. Поисковики доставили останки в Кузбасс и присутствовали на перезахоронении.

- Мы выполняем историческую миссию по сохранению памяти о подвиге наших солдат. Григорий Абрамович писал родным: «Умрем, но врага не пропустим на Родину». Не пропустили. Вечная память героям! – написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, присутствовавший на торжественной церемонии перезахоронения.

На торжественной церемонии перезахоронения присуствовал Сергей Цивилев. ФОТО: АКО.

На торжественной церемонии перезахоронения присуствовал Сергей Цивилев. ФОТО: АКО.

Также в Ленинградской области нашли и останки уроженца Новокузнецкого района Алексея Спиридонова. Их также передали Кузбассу. Перезахоронение с воинскими почестями состоится 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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