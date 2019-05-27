2019-05-27T06:11:38+03:00
Происшествия

На перекрестке в Кемерове у женщины случился приступ эпилепсии

До приезда врачей женщине оказывали помощь прохожие
Екатерина РОМАНОВА
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На перекрестке в Кемерове у женщины случился приступ эпилепсии. ФОТО: vk.com, "Регион 42"На перекрестке в Кемерове у женщины случился приступ эпилепсии. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
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На одном из кемеровских перекрестков случилось ЧП: здесь у женщины-пешехода случился эпилептический припадок.

Чрезвычайное происшествие случилось на пересечении улиц Мичурина и Сибиряков-Гвардейцев. Прохожие увидели, как неподалеку от перекрестка упала женщина, и поспешили ей на помощь. Фотографию с места ЧП очевидцы выложили в социальные сети. Многие тут же принялись обсуждать взаимоотношения пешеходов и автолюбителей, решив, что женщина попала под машину. Однако вскоре выяснилось, что ей стало плохо.

Женщине, лежащей на земле с приступом эпилепсии, помогли прохожие. Они не только вызвали скорую помощь, но и помогли не травмироваться во время очередного приступа. Приехавшая бригада скорой оказала кемеровчанке необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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